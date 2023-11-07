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Один з лідерів ХАМАСу відмовився визнати, що терористи вбивали в Ізраїлі цивільних

“Жінок, дітей та цивільних осіб не атакували”. 

Один з лідерів ХАМАСу відмовився визнати, що терористи вбивали в Ізраїлі цивільних
Один з лідерів ХАМАСу Мусса Абу Марзук
Фото: EPA/UPG

Один з лідерів ХАМАСу Мусса Абу Марзук відмовився визнати, що його бойовики вбивали цивільних осіб в Ізраїлі, стверджуючи, що мішенню були лише призовники.

Про це пише BBC.

За його словами, “жінок, дітей та цивільних осіб не атакували”. 

Його твердження різко контрастують із великою кількістю відеодоказів того, як терористи розстрілюють беззбройних дорослих і дітей.

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За даними Ізраїлю, під час терактів ХАМАСу 7 жовтня було вбито понад 1400 осіб, більшість з яких були цивільними.

BBC запитала Марзука про заручників, які утримуються на території Сектора Гази.

Він відповів, що “їх не вдалося звільнити, поки Ізраїль бомбардував Газу”. Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу стверджує, що 10 000 людей було вбито з моменту початку операції ЦАХАЛу минулого місяця.

“Ми їх звільнимо. Але нам потрібно припинити бої”, − сказав він.

Зазначимо, Марзук нещодавно відвідав Москву, де йшлося про вісьмох заручників, які мають російсько-ізраїльське подвійне громадянство.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував ситуацію у Газі і назвав її "кризою людства". Він зазначив, що внаслідок наземних операцій та бомбардувань анклаву зазнають ударів лікарні, табори біженців, мечеті, церкви та об'єкти ООН, зокрема і притулки. При цьому ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит і запускає ракети в бік Ізраїлю.

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