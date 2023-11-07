Politico: дипломати США не задоволені політикою щодо Ізраїлю і вимагають публічної критики його тактики

Працівники Державного департаменту США не задоволені політикою адміністрації президента Джо Байдена щодо Ізраїлю і вимагають, аби Вашингтон публічно критикував ізраїльтян за методи війни проти ХАМАС. Про це пише Politico із посиланням на відповідний документ, до якого редакція отримала доступ.

Це свідчить про наростання втрати довіри серед американських дипломатів до підходу президента до кризи на Близькому Сході. Також це відображає настрої багатьох американських дипломатів, особливо середнього та нижчого рангів, повідомили журналістам декілька співробітників Держдепу.

Меморандум містить два ключових запити: що США підтримують припинення вогню та що потрібно збалансувати приватні та публічні повідомлення щодо Ізраїлю, зокрема у питанні критики ізраїльської військової тактики та поводження з палестинцями – тем, які Вашингтон воліє публічно не піднімати.

Розрив між приватними та публічними повідомленнями США "сприяє сприйняттю регіональної громадськості про те, що Сполучені Штати є упередженими та нечесними акторами, які в кращому випадку не просувають, а в гіршому – завдають шкоди інтересам США в усьому світі", – йдеться в документі.

"Ми повинні публічно критикувати порушення Ізраїлем міжнародних норм, таких як нездатність обмежити наступальні операції законними військовими цілями", – також йдеться у повідомленні. "Коли Ізраїль підтримує насильство поселенців і незаконне захоплення земель або використовує надмірну силу проти палестинців, ми повинні публічно повідомити, що це суперечить нашим американським цінностям, щоб Ізраїль не діяв безкарно".

Ця пам’ятка позначена як "делікатна, але несекретна". Незрозуміло, скільки людей підписали її, а також чи був, і якщо так, то коли він поданий на Dissent Channel департаменту, де співробітники можуть висловлювати незгоду з політикою. Також незрозуміло, чи зазнав документ змін від версії, отриманої редакцією.

Департамент відмовився коментувати меморандум, що є стандартним для таких комунікацій. Раніше речник Метью Міллер казав, що державний секретар Ентоні Блінкен вітає такі аргументи та ретельно їх зважує.

"Одна із сильних сторін цього відділу полягає в тому, що у нас є люди з різними думками" – сказав Міллер про такі повідомлення під час пресбрифінгу у жовтні, і додав, що Держдепартамент заохочує працівників висловлюватися.

Авторами записки, отриманої редакцією, є двоє співробітників середньої ланки, які працювали на Близькому Сході, сказав співробітник департаменту, який бачив документ і отримав анонімність для обговорення делікатної теми.

У записці визнається, що Ізраїль має "законне право та обов’язок" домагатися справедливості проти палестинських бойовиків ХАМАС, які вбили близько 1400 ізраїльтян під час атаки 7 жовтня. Але в ній стверджується, що "кількість людських життів, втрачених до цього часу, є неприйнятною", маючи на увазі тисячі палестинців, велика кількість із яких були цивільними особами та дітьми.

Нагадаємо, США минулого тижня висловилися за "гуманітарні паузи", щоб дозволити гуманітарним вантажам потрапляти до місць призначення в Газі та продовжити звільнення заручників, а також вивести цивільних із зони конфлікту. Речник Пентагону наголосив, що Штати мають на увазі саме паузи, а не припинення вогню, через яке ХАМАС може отримати змогу перегрупуватися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спершу заявив, що його держава відмовляється від припинення вогню, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. Згодом він сказав, що Тель-Авів розгляне можливість “невеликих тактичних пауз” у бойових діях, щоб забезпечити постачання гуманітарної допомоги або вихід заручників із Сектору Гази.