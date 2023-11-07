ЦАХАЛ почав діяти глибше в Газі

Інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють у Газі.

За останні кілька годин наземні сили ізраїльської армії діяли глибше в місті Газа.

Про це розповів речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що ЦАХАЛ “поглиблює тиск на місто Газа”, де, ймовірно, знаходиться головний оплот ХАМАС.

Хагарі зазначив, що ЦАХАЛ вбив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій. Це “суттєво шкодить здатності ХАМАС здійснювати контратаки”.

Також речник ЦАХАЛ розповів, що інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють, використовуючи “різні та різноманітні пристрої”.

Як раніше повідомлялось, Армія оборони Ізраїлю готова продовжувати бойові дії взимку, і вже розпочала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.