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ЦАХАЛ почав діяти глибше в Газі

Інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють у Газі.

ЦАХАЛ почав діяти глибше в Газі
Фото: Israel Defense Forces

За останні кілька годин наземні сили ізраїльської армії діяли глибше в місті Газа.

Про це розповів речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що ЦАХАЛ “поглиблює тиск на місто Газа”, де, ймовірно, знаходиться головний оплот ХАМАС.

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Хагарі зазначив, що ЦАХАЛ вбив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій. Це “суттєво шкодить здатності ХАМАС здійснювати контратаки”.

Також речник ЦАХАЛ розповів, що інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють, використовуючи “різні та різноманітні пристрої”.

Як раніше повідомлялось, Армія оборони Ізраїлю готова продовжувати бойові дії взимку, і вже розпочала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

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