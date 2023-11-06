Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Пакистану

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони та оборонного виробництва Пакистану генерал-лейтенантом (у відставці) Анваром Алі Хайдером.

Про це глава Міноборони повідомив у мережі Facebook.

"Сьогодні провів розмову з міністром оборони та оборонного виробництва Пакистану генерал-лейтенантом (у відставці) Анваром Алі Хайдером. Радий обговорити сфери взаємного інтересу та підтримку двосторонніх відносин між нашими країнами", – ідеться у повідомленні.

Також Рустем Умєров подякував за внесок Пакистану в оборонний потенціал України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в Ісламабаді зустрівся з Премʼєр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом.