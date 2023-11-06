Франція відправить ліванській армії десятки бронемашин

Франція відправить десятки одиниць бронетехніки ліванській армії, щоб вона могла належним чином виконувати патрульні місії в країні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Reuters.

Після поїздки в країну, Лекорню сказав, що життєво важливо посилити національну армію Лівану, щоб вона могла добре координувати свою роботу з миротворчими силами ООН. Зараз зростає напруженість між Ізраїлем і Хезболлою на півдні, яку підтримує Іран.

“Ми продовжуватимемо наше партнерство щодо військової техніки, зокрема для транспортування військ, захищених бронею, що є ключовим для підтримки патрулювання”, − сказав він.

“Наша підтримка ліванської армії є довгостроковою, попри нинішні труднощі”, − додав Лекорню.

Париж також забезпечить Бейрут ліками та створить спільну програму закупівлі медичних товарів для ліванської армії в майбутньому.

Франція намагалася використати свої історичні відносини з Ліваном, щоб спробувати розрядити напруженість між Ізраїлем і Хезболлою, але безуспішно. Близько 700 французьких солдатів є частиною Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), створених у 1978 році після насильства на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Хезболла, збройне угруповання мусульман-шиїтів, яке США та інші вважають терористичною організацією, має великий вплив у Лівані, економіка якого перебуває в руїнах, а держава заледве функціонує. Ліванські лідери побоюються, що зіткнення між Хезболлою та Ізраїлем можуть перерости у великий конфлікт.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу з Лівану в Ізраїлі було вбито одну цивільну особу. Раніше державні ЗМІ Лівану повідомили, що жертвами ізраїльського удару стали чотири мирні жителі − три дитини та їхня бабуся.