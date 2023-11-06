Завірюхи у Монголії вбили вісім осіб

Очікується, що хуртовини триватимуть ще тиждень

Завірюхи у Центральній Монголії вбили з минулої п’ятниці вісім осіб, одна людина зникла.

Про це пише Reuters з посиланням на інформаційне агентство Сіньхуа.

Рятувальники шукали 46 людей. 37 тих, хто зник безвісти, було знайдено.

Найбільш постраждалі регіони країни були покриті снігом до 34 см.

Очікується, що хуртовини триватимуть у найближчий тиждень майже на всій території Монголії. включно зі столицею Улаанбаатаром.

Місцевих пастухів, будівельників та водіїв закликали вжити додаткових запобіжних заходів проти можливих катастроф.

Нагадаємо, на початку жовтня на горі Піп Іван, що в Карпатах, випав перший у цьому році сніг.