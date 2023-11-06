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Завірюхи у Монголії вбили вісім осіб

Очікується, що хуртовини триватимуть ще тиждень

Завірюхи у Монголії вбили вісім осіб
Фото: EPA/UPG

Завірюхи у Центральній Монголії вбили з минулої п’ятниці вісім осіб, одна людина зникла. 

Про це пише Reuters з посиланням на інформаційне агентство Сіньхуа.

Рятувальники шукали 46 людей. 37 тих, хто зник безвісти, було знайдено.

Найбільш постраждалі регіони країни були покриті снігом до 34 см.

Очікується, що хуртовини триватимуть у найближчий тиждень майже на всій території Монголії. включно зі столицею Улаанбаатаром. 

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Місцевих пастухів, будівельників та водіїв закликали вжити додаткових запобіжних заходів проти можливих катастроф.

Нагадаємо, на початку жовтня на горі Піп Іван, що в Карпатах, випав перший у цьому році сніг.

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