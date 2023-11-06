​Експрезидент Чехії визнав, що помилявся щодо Путіна і назвав його "нерозумним"

"Тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну".

Колишній президент Чехії Мілош Земан визнав, що дружні відносини з Володимиром Путіним були його найбільшою невдачею за всі 10 років на посаді глави держави.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Nova.

"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся стосовно Путіна, адже тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", - сказав Земан

Він зазначив, що військове вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й самій Росії, причому колосальних.

"Мало хто усвідомлює, але Путін є людиною, яка нашкодила власній країні", - наголосив колишній президент Чехії.

Земан додав, що завжди намагався відстоювати національні інтереси.

"Добре чи не дуже в мене це виходило, нехай оцінюють інші... Але ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав", - сказав політик.

Нагадаємо, Мілош Земан обіймав посаду президента Чехії два терміни протягом 2013-2023 років. Він виступав за розвиток співпраці з Москвою та висловлювався за скасування антиросійських санкцій, запроваджених Заходом за анексію Криму. У 2019 році на церемонії з нагоди 101-ї річниці з Дня утворення Чехословаччини Земан прийняв делегацію з окупованого Криму і заявив, що півострів є частиною Росії.

Раніше Земан в інтерв’ю виданню Blesk зазначив, що не любить насильницькі революції і порівняв події в американському Капітолії з українським Майданом. У МЗС України відповіли йому, що це - все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом.

У квітні 2021 року Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини. Як свідчать результати розслідування Bellingcat, вибухи 2014 року були частиною довготривалої операції ГРУ, спрямованої на зменшення обороноздатності України, яка зазнала агресії з боку РФ.

На відміну від інших законодавців та чиновників, які коментували розслідування, Земан наполягав на відсутності переконливих доказів щодо причетності громадян РФ. Його заяви активно цитували російські ЗМІ та влада.

24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Земан закликав посилити санкції і від'єднати Росію від SWIFT. Він також висловив підтримку Україні, уряду України та українським громадянам і наголосив, що агресію не можна терпіти. У березні минулого року Земан нагородив президента України Володимира Зеленського найвищою державною нагородою країни – орденом Білого Лева.

Чинний президент Чехії Петр Павел вважає, що не можна допустити перемоги Росії у війні і необхідно продовжувати підтримувати Україну.