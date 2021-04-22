Мовчання президента Земана

Але чехам уже просто нема що втрачати. Після того, як Росія вислала з країни навіть не 18 – за кількістю висланих чехами дипломатів із посольства РФ – а 20 чеських дипломатів , посольство Чеської Республіки фактично паралізоване, в ньому залишилося лише п'ять співробітників.

Новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек зажадав від Москви до 12 години сьогоднішнього дня повернути висланих з російської столиці чеських дипломатів – в іншому разі Прага вишле ще одну групу дипломатів з російського посольства, щоб довести чисельність співробітників дипломатичних представництв двох країн до паритетного рівня. Кремль, природно, зарозуміло відмовляється.

Фото: EPA/UPG Сім’ї висланих чеських дипломатів пакують речі перед виїздом із посольства Чехії в Москві, Росія, 19 квітня 2021 р.

Чехії набагато простіше просто довести справу до закриття посольства Чехії в Росії і посольства Росії в Чехії, щоб потім затверджувати дипломатів уже на паритетних засадах. Росіяни програють у будь-якому разі, такого великого персоналу, як зараз, у них у Празі вже не буде ніколи. А значить - зменшаться можливості для підривної диверсійної діяльності, якою, власне, і займаються в чужих країнах російські посольства.

Самовдоволений нахаба Лавров – лише формальний начальник усіх цих дипломатів у цивільному. А насправді більшість із них безпосередньо підпорядковується сухому аскетичному Наришкіну, голові Служби зовнішньої розвідки РФ.

Але можлива поразка російської дипломатії - просто ніщо порівняно з тим ударом, якого завдано російським інтересам у Чехії після викриття причетності російських спецслужб до вибухів військових складів у 2014 році. Оприлюднення інформації про цю причетність, зроблене прем'єр-міністром Андреєм Бабішем і віцепрем'єром Яном Гамачеком у буквальному сенсі слова змінило і настрої в чеському суспільстві і розклад сил у чеській політиці.

Фото: kremlin.ru Сергій Лавров і Сергій Наришкін

І найбільш показовим у цій зміні є мовчання чеського президента Мілоша Земана – одного з найбільш проросійськи налаштованих політиків Центральної Європи. Напередодні оприлюднення інформації про російську причетність Земану вдалося досягти приголомшливих успіхів на ниві просування російських інтересів у країні. Фактично шантажуючи Бабіша можливою відставкою його уряду, президент домігся відставки міністра охорони здоров'я Яна Блатни, який виступав проти закупівель російської вакцини «Спутнік V», і міністра закордонних справ Томаша Петршичека, який був проти участі «Росатому» у тендері на добудову атомної електростанції «Дуковани» і, знову-таки, проти закупівель вакцини з Росії. Віцепрем'єр Ян Гамачек уже мав вилітати до Москви на переговори про постачання горезвісного «Спутніка», а в чеських медіа стверджувалося, що «Росатом» майже напевно виграє тендер.

А потім з'явилися Петров і Боширов – саме цих невдалих агентів російської розвідки підозрюють в участі в підривах складів зброї. І все змінилося за кілька годин, буквально. Земан мовчить, навіть на представленні нового міністра закордонних справ Кульганека цей старий лис ані слова не сказав про російську ганьбу. Гамачек скасував свій візит до Москви – яка вже тут вакцина. «Росатом» попросили на вихід. Бабіш змушений був перепрошувати після того, як сказав, що російські дії в Чехії – не акт державного тероризму (а що, цікаво?). Кульганек, кандидатуру якого до МЗС лобіював сам Земан, виставляє Москві небачені ультиматуми.

Отже, все стало на свої місця. Росія – ніяка не дружня Чехії держава, а країна-терорист. І тепер на цю аксіому, яка стає переконанням величезної кількості чехів, доведеться зважати навіть таким «відмороженим» політикам, як президент Земан, та іншим лобістам російських інтересів у чеській еліті.

Фото: Time Magazine Президент Чехії Мілош Земан

Петрову і Боширову варто було б поставити пам'ятник, якби тільки злочини цих Бівіса і Батхеда російської розвідки не призводили до загибелі людей.