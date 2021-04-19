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Чеський міністр офіційно заявив про зняття "Росатому" з тендеру на будівництво АЕС через шпигунський скандал

Росія втратила перспективний контракт через спецоперацію ГРУ.

Чеський міністр офіційно заявив про зняття "Росатому" з тендеру на будівництво АЕС через шпигунський скандал
Фото: EPA/UPG

Російську державна корпорація "Росатом" буде знято з тендеру на будівництво нового атомного енергоблоку на станції Дуковани в Чехії.

Про це сказав міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек, коментуючи гучний шпигунський скандал, що вибухнув на вихідних.

"Нема про що говорити. Протягом кількох днів він [Росатом] буде позбавлений можливості участі в тендері з питань безпеки", - цитує міністра видання Novinky.

Претендентами на будівництво енергоблоку залишаться французька EDF, американська Westinghouse та корейська KHNP.

АЕС Дуковани має чотири енергоблоки ВВЕР-440 потужністю 505 МВт кожен. Їх побудували радянські атомники в кінці 80-х років.

Термін їх експлуатації закінчиться в середині 30-х років, уряд Чехії планує замінити їх новими

17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

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