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В МЗС назвали ім’я російського дипломата, якого вишлють з України

Російська сторона пообіцяла оголосити персоною нон-грата співробітника українського посольства в Москві.

В МЗС назвали ім’я російського дипломата, якого вишлють з України
Евгений Енин
Фото: facebook/Eugene Enin

МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві покинути територію України впродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник голови МЗС Євгеній Єнін.

Такий крок є відповіддю на дії російської сторони, яка затримала і декілька годин утримувала консула України Олександра Сосонюка, після чого рекомендувала йому виїхати з країни.

“Старший дипломат – це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков. Відповідна нота буде направлена російському посольству завтра зранку”, - сказав Єнін. 

Російська сторона, за його словами, вже вдалася до шантажу, пообіцявши в разі видворення свого дипломата з України оголосити персоною нон-грата співробітника українського посольства в Москві. 

“Цивілізованому світу треба звикати до того, що російська дипломатіє є ніякою не дипломатією, а продовженням діяльності спецслужб у гібридній війні, і ми все чудово бачимо на прикладах", - додав заступник голови МЗС.

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Україна у відповідь на протиправні дії Росії висилає старшого дипломата посольства РФ у Києві. 

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