Макрон закликав Захід провести "червоні лінії" для Росії

Світові держави повинні окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією та розглянути можливі санкції в разі їхнього перетину.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю американській інформаційній мережі CBS.

Макрон заявив, що "повністю" поділяє бажання президента США Джо Байдена налагодити діалог з Росією. Однак він заявив, що важливо бути чітким з Путіним щодо того, “чого ми не сприймаємо”.

“Це єдине, що заслуговує на довіру. Я думаю, що санкції самі по собі недостатні, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але щоб вести конструктивний та ефективний діалог, вам потрібна довіра”, - сказав Макрон.

Росія накопичила на кордоні з Україною понад 30 тис. солдат - це найбільше угруповання, накопичене РФ з 2014 року. Макрон погодився з Байденом, що це неприйнятний рівень напруженості.

"Я думаю, що нам слід визначити чіткі червоні лінії з Росією, щоб бути певними”, - сказав Макрон.

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

15 квітня Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року. Вашингтон також оголосив персонами “нон грата” десять російських дипломатів.

У відповідь Москва вислала 10 співробітників американського посольства.

7 квітня 2021 року поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху Олександра Петрова та Руслана Боширова – двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.