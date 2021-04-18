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Справу про вибух боєприпасів в Чехії обговорять на зустрічі керівників МЗС Євросоюзу

Зустріч відбудеться у понеділок, 19 квітня.

Справу про вибух боєприпасів в Чехії обговорять на зустрічі керівників МЗС Євросоюзу
Чехії Ян Гамачек
Фото: aktualne.cz

"Справу Врбетіце" про вибух складу боєприпасів в Чехії у 2014 році обговорять на зустрічі керівників зовнішньо-політичних відомств країн Євросоюзу.

Про це у Твіттері написав тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС, перший віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек.

Зустріч відбудеться у понеділок, 19 квітня.

"Я проінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок буду говорити про це на засіданні глав МЗС ЄС", - написав він.

Нагадаємо, вибухи відбулися 16 жовтня 2014 у місті Врбетіце. Тоді підірвалися десятки тонн боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності, загинуло двоє людей.

У суботу, 17 квітня 2021 року поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху Олександра Петрова та Руслана Боширова – двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

Поліція також оприлюднила фото Петрова і Боширова – це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

Чеський уряд заявив про висилку з країни 18 російських дипломатів.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

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