ФСБ звинуватило українського консула в тому, що він хотів "купити бази даних росіян з прописками і авто" (оновлено)

Спецслужба показала відео з чоловіком, що буцімто хотів продати йому цю інформацію.

ФСБ Росії звинуватило українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ. Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на заяву спецслужби.

"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, машинами, реєстраційними номерами. Ще даними ФСБ і базою кримінальних справ", - запевнили у Центрі громадських зв'язків.

Спецслужба країни-агресора також заявила, що Сосонюк нібито хотів придбати їх ще у березні. На відео ФСБ показали чоловіка, представленного як "продавця з ярмарки" у Петербурзі, де дипломат нібито хотів купити цю інформацію.

Сосонюка затримали в ресторані зі словами "за протиправні дії, які називаються шпигунством".

Оновлено. У МЗС України назвали затримання консула заздалегідь спланованою спецоперацією. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повдіомив, що Сосонюк зустрівся в ресторані зі своєю знайомою, яка раптово почала діставати якісь незрозумілі матеріали, пише "Суспільне".

"Він ледь встиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", - заявив він.

У МЗС зазначають, що Сосонюк був ледве знайомий з цією жінкою і ніколи не звертався до неї з проханнями отримання якоїсь інформації.

Нині Сосонюк перебуває в безпеці, на території консульської установи. Найближчим часом його евакують в Україну.

"Оскільки, на нашу думку, його здоров’ю та життю може загрожувати небезпека", додав Єнін.

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Україна у відповідь на протиправні дії Росії висилає старшого дипломата посольства РФ у Києві.