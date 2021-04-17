Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ".
Про це повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.
“16 квітня в Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином під час отримання інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, на місці злочину затримано українського дипломата – консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка”, – йдеться в повідомленні.
“Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації”, – додали росіяни.
До українського дипломата планують застосувати "заходи відповідно до норм міжнародного права".
Нагадаємо, на початку квітня Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що затримала в Алтайському краї РФ росіянина, який нібито за завданням "української націоналістичної організації" планував підірвати мечеть в Барнаулі.