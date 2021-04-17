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ФСБ Росії затримала українського консула

Олександра Сосонюка затримали за "отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ".

ФСБ Росії затримала українського консула
Фото: belnovosti.by

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ".

Про це повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.

“16 квітня в Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином під час отримання інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, на місці злочину затримано українського дипломата – консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка”, – йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот

“Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації”, – додали росіяни.

До українського дипломата планують застосувати "заходи відповідно до норм міжнародного права".

Нагадаємо, на початку квітня Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що затримала в Алтайському краї РФ росіянина, який нібито за завданням "української націоналістичної організації" планував підірвати мечеть в Барнаулі.

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