Порошенко: Україна потребує до червня 3 мільйони доз вакцин від коронавірусу

За нинішних темпів, за словами експрезидента, повний період вакцинації до колективного імунітету буде складати більше 7 років.

Україна потребує до червня не менше 3 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Черкасах під час презентації медикам антиковідного плану. Він зазначив, що докладає зусиль для того, щоб світові виробники якнайшвидше надали можливість Україні отримати необхідні вакцини. Наразі, зауважив Порошенко, Україна отримала препарати для щеплення лише 2 відсотків громадян.

«Немає чим вакцинувати. Те, що по програмі COVAХ – це півмільйона CoviShield, і зараз 200 тисяч китайської вакцини, плюс сьогодні 117 тисяч Phizer. На 40-мільйонну країну – 800 тисяч вакцин через півроку. За півроку знайшли вакцин на 2 відсотка населення», – обурився Порошенко.

За його словами, за 53 дні вакцинації в середньому вакцинували менше 8 тис 500 пацієнтів.

«Якщо ви візьмете 40-мільйонне населення України, це буде означати, що повний період вакцинації до колективного імунітету буде складати більше 7 років з такими темпами», – пояснив експрезидент.

«Я докладаю максимум зусиль, щоб до червня в Україну надійшло понад 3 млн доз вакцини, це абсолютно реально. І 1,5 млн CoviShield або AstraZeneca, бо AstraZeneca буде поставляти нам в тому числі і з південнокорейських закупівель, не тільки з Індії. Абсолютно реально, щоб надійшла нова партія вже державних закупівель вакцини Phizer. Абсолютно реально, щоб надійшли ще інші американські вакцини, і про це зараз дуже ефективно ведуться переговори», – повідомив Петро Порошенко.

Він також наголосив на необхідності широкого розгортання мережі вакцинації.

«Уявіть собі, надійде 3-4 млн доз вакцини до червня. Де їх зберігати? А де мобільні групи? У США за добу вакцинується більше 4 млн пацієнтів. Знаєте, хто вакцинує людей в США, кому президент довірив вакцинацію? Армії. І мобільні бригади розгорнуті скрізь – від аптек до церков. І тому є цифра 4-5 млн за добу. Так само в церквах, аптеках і на армійських базах вакцинуються у Великій Британії. І прем’єр Борис Джонсон, мій великий друг, своїм особистим прикладом турбувався і піклувався про кожну дозу», – зазначає Порошенко.

«Україна втрачає щодня від 400-500 українців. Кожен місяць Україна втрачає таке місто, як Чигирин. Це занадто висока ціна, яку Україна і українці платять за некомпетентність влади. Цього тижня, на жаль, буде досягнуто сумний рубіж в 40 тисяч українців, які померли. І найближчим часом буде досягнуто рубіж 2 мільйони українців, які перехворіли», – констатував Порошенко.