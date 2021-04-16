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Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову під час виступу в Верховній Раді передали дві червоні гвоздики.

Квіти, які традиційно приносять на поховання, принесла депутатка Ольга Стефанишина з "Голосу". За її словами, їх попросили передали родичі чоловіка, який помер від коронавірусу.

"Ще три тижні тому це був абсолютно здоровий чоловік 68 років. У нього був, правда, діабет. Він пішов до сімейного лікаря і попросив вакцинуватися від COVID-19, а йому сказали: вакцин для вас немає. За кілька днів він захворів і нещодавно помер. Сьогодні його родичі ховають цю людину, тому що ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами. Тому пан Степанов, це вам поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, просила вам передати. Щоб ви знали, що за кожною смертю стоїть конкретна людина і конкретні людські долі", - сказала Стефанишина.

Вона поклала квіти на трибуну перед Степановим, але їх швидко прибрала представниця "Слуги народу" Галина Третьякова.

Міністр назвав виступ Стефанишиної "дешевим піаром".

"Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, згадайте, що ви зробили - ви особисто! - щоб цих людей не було? Не треба маніпулювати смертями людей. Ковід - тяжка хвороба", - відповів Степанов під крики "Ганьба" з задніх місць парламенту, де сидять представники опозиції.

Від коронавірусу в України померли 39 тисяч людей, за останню добу - 438.