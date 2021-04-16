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"Від низької до середньої": командувач військ США в Європі оцінив ризик вторгнення РФ в Україну

Якщо поточна тенденція залишиться незмінною, ризик вторгнення може знизитися, зазначив Тод Волтерс.

"Від низької до середньої": командувач військ США в Європі оцінив ризик вторгнення РФ в Україну
Тод Уолтерс
Фото: stripes.com

Ймовірність вторгнення російських військ в Україну сьогодні знаходиться на рівні "від низького до середнього", заявив глава Європейського командування ВС США генерал Тод Волтерс.

Волтерс дав таку оцінку на найближчі тижні на прохання одного із сенаторів на слуханнях у Конгресі США, передає Reuters.

"Від низької до середньої", - відповів він, не назвавши точних даних, використаних для прогнозу.

Інший сенатор спробував уточнити, чи буде ця ймовірність змінюватися в найближчі тижні. На що Волтерс відповів, що це залежить від обставин.

Якщо поточна тенденція залишиться незмінною, ризик вторгнення може знизитися, зазначив він.

"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, вірогідність події почне зменшуватися", - сказав Тод Волтерс.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

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