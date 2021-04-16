У Pfizer припустили, що від ковіду потрібно робити три щеплення і повторювати їх щороку

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що людям "швидше за все" потрібно робити три, а не дві дози щеплення від ковіду протягом 12 місяців. Також він вважає, що від коронавірусу необхідно буде щеплюватися щороку.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Бурли в ефірі телеканалу.

У США вже готуються до проведення ревакцинації людям, які були повністю щеплені. Офіційний представник Білого дому повідомив, що ревакцинація буде потрібна у період від дев'яти до 12 місяців.

Головний науковий співробітник цільової групи з реагування на COVID-19 Білого дому Девід Кесслер на засіданні Конгресу повідомив, що так звані бустерні (додаткові) вакцини можуть знадобитися, поки остаточно не вивчать тривалість імунітету після вакцинації.

"Зараз ми вважаємо, що першими (будуть повторно щеплювати. – Ред.) тих, хто більше вразливий", - сказав Кесслер.

У США на 77 млн людей, які були повністю вакциновані, зафіксували 5800 заражень коронавірусом. 386 людям була потрібна госпіталізація, а 74 особи померли. Про це повідомила директор Центру США з контролю та профілактики захворювань Рошаль Валенскі. Препаратами яких виробників були щеплені люди, які інфікувалися, не повідомляється.

Експерти вважають, що через нові мутації повторна вакцинація може бути необхідною навіть у разі збереження імунітету більше, ніж на шість місяців. Вони припускають, що вакцинація проти коронавірусу може стати щорічною, як вакцинація від грипу.

Нагадаємо, дослідження урядової Організації громадського здоров'я Великобританії показало, що більшість людей, які перенесли COVID-19, захищені від повторного інфікування як мінімум протягом п'яти місяців. Вчені з'ясували, що перенесена інфекція на 83% знижує ризик зараження порівняно з людьми, які ніколи нею не хворіли. Втім експерти попереджають, що деякі знову інфікуються та можуть заразити інших.

Австралійські вчені Університету Мельбурну виявили, що імунітет до коронавірусу SARS-Cov-2 може зберігатися до 242 днів після зараження. Вісім місяців вчені слідкували за невеликою когортою пацієнтів, що з різною тяжкістю хворіли на COVID-19. Протягом цього часу в них всіх зберігалися специфічні B-клітини — лімфоцити, які "запам’ятовують" вірусні білки і можуть швидко виробляти антитіла при повторному зараженні. Оскільки коронавірус SARS-COV-2 є внутрішньоклітинною інфекцією, антитіла грають мінімальну роль у противірусному імунітеті. Ключовими у збереженні імунної відповіді є саме B-лімфоцити і T-лімфоцити.

Австрійські вчені, які досліджували імунітет близько 150 людей після коронавірусу, також вважають, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, можуть зберігатися понад дев’ять місяців.

У жовтневому інтерв'ю LB.ua доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко повідомив, що в усіх, хто перехворів на коронавірус, є специфічні Т-лімфоцити. Вони залишаються після хвороби на тривалий час. Проте відомо, що їх виробляється мало в тих людей, які хворіють тяжко. Натомість антитіла – це побічний ефект розвитку імунітету. Тобто дуже опосередкований показник того, що наша імунна система зреагувала інфекцію.