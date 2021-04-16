Публічних осіб більше не щеплюватимуть залишками COVID-вакцини, - Степанов

Щеплення залишками вакцини тепер зможуть отримати лише медпрацівники і особи старше 80 років.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про зміни правил вакцинації від коронавірусу. За його словами, щеплення залишками вакцини тепер зможуть отримати лише медпрацівники і особи старше 80 років.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера",передає “Цензор.нет”.

"Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Тільки люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Я знаю, що багато хто зараз, вже почалися чутки, що розраховують тим чи іншим способом вакцинуватися саме чомусь "Пфайзер". Тому виключно це медичні працівники, це наші громадяни старше 80 років", - сказав Степанов.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ на початку березня дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 11 березня міністр культури публічно отримав перше щеплення і закликав громадських діячів власним прикладом популяризувати вакцинацію.

Голова МОЗ вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше ніж улітку-восени.