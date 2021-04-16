Ізраїль скасовує обов'язкове носіння масок на вулиці

З неділі, 18 квітня, в Ізраїлі скасовується обов'язкове носіння масок на вулиці. При цьому захисна маска і раніше буде обов'язковою в закритих приміщеннях.

Рішення скасувати носіння масок на відкритому просторі прийнято після консультацій з фахівцями МОЗ, а також на тлі поліпшення епідеміологічної ситуації в країні, повідомляє newsru.co.il.

"Маски покликані захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці прийшли до висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я їх відмінив. Завдяки вакцинації рівень захворюваності в Ізраїлі невисокий, і це зробило можливим нове послаблення", - сказав міністр охорони здоров’я Юлій Едельштейн.

Тепер в Ізраїлі на відкритому просторі дозволено збиратися групами до 100 чоловік. У закритому приміщенні разом можуть перебувати не більше 20 осіб. Збільшено кількість глядачів на відкритих стадіонах - з 5 тисяч до 10 тисяч.

У закритих приміщеннях заповненість споруди не повинна перевищувати 40% від загальної кількості місць, але при цьому в залі повинно знаходитися не більш ніж 4 тисячі чоловік.

На заходах, що проходять на вулиці без продажу напоїв або їжі, можуть бути присутніми до 750 осіб. У масових спортивних заходах можуть брати участь до 1 тисячі осіб.

Збільшено кількість відвідувачів в невеликих музеях, площею до 3000 кв.м: максимальна наповненість музею розраховується за формулою: один відвідувач на 7 кв.м. Дозволено продаж напоїв під час культурно-мистецьких заходів, на яких передбачені сидячі місця для глядачів.

Зазначені обмеження будуть діяти до 22 квітня.

За даними видання, станом на 16 квітня, в Ізраїлі немає жодного населеного пункту зі статусом "червоного" з точки зору епідеміологічної ситуації. Усі міста з населенням понад 30 тисяч осіб - "зелені".

За останніми даними, в Ізраїлі повністю вакциновані понад 53% населення країни і близько 73% дорослого населення (старші за 16 років).