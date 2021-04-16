Джо Байден Путіну: "Час зайнятися деескалацією"

США не бажають підвищувати градус напруги щодо Росії, однак готові у разі потреби запровадити проти неї чергові санкції.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові закликав російського лідера Володимира Путіна припинити нарощувати війська на кордоні з Україною та в окупованому Криму, а також почати процес деескалації конфлікту. Про це глава Білого дому повідомив під час екстреного прес-брифінгу.

Він наголосив, що нині очікує від російського керівництва більш конструктивної позиції та повідомив, що Сполучені Штати готові в подальшому долучитися до дипломатичного процесу з досягнення миру.

"Я дав чітко зрозуміти Путіну, що США залишаться непохитними у своїй підтримці європейських партнерів. У зв'язку з цим висловив стурбованість через збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності з боку Сполучених Штатів. І застеріг від будь-яких військових дій. Прийшов час деескалації. Ми чекаємо вдумливого діалогу і дипломатичних рішень. США планують надалі на конструктивному рівні просувати вперед цей процес", – сказав Байден.

Разом з тим глава Білого дому наголосив, що США не бажають підвищувати градус напруги щодо Росії, однак готові у разі потреби запровадити проти неї чергові санкції.

"Сполучені Штати не збираються починати цикл ескалації [відносин] і конфлікт з Росією. Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин. Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий прийняти подальші заходи реагування", – заявив Байден.

За словами американського президента, сторони домовилися про зустріч тет-а-тет вже цього літа в одній із європейських держав. За словами Байдена, цей саміт покликаний вирішити чимало проблем, що виникли під час взаємовідносин двох держав.

"Якби цей саміт відбувся, і я вірю, що це відбудеться, Сполучені Штати та Росія могли б розпочати стратегічний діалог щодо стабільності для продовження співпраці у сфері контролю над озброєннями та безпеки. Ми можемо вирішити найважливіші глобальні проблеми, які вимагають від Росії спільної роботи зі США, включаючи стримування ядерних загроз з боку Ірану та Північної Кореї, припинення цієї пандемії у всьому світі та подолання екзистенціальної кризи, пов’язаної зі зміною клімату", – зауважив Байден.

Нагадаємо, Сполучені Штати 15 квітня ввели нові санкції проти Росії. Під них потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року. Обмеження також торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам, що здійснювали руйнівні кібератаки.

Крім того, з Вашингтону вишлють десять російських дипломатів.

Наразі адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.