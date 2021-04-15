Адміністрація Байдена сьогодні має оголосити про нові санкцій проти Росії, – AP

Обмежувальні заходи можуть бути як явні, так і приховані.

Адміністрація Байдена у четвер має оголосити про нові санкції щодо Росії, накладені через хакерську атаку та ймовірне втручання у вибори президента. Про це з посиланням на анонімні джерела у владних колах пише Associated Press.

Нові обмежувальні заходи мають стати другим раундом санкцій, введених адміністрацією Байдена проти Російської Федерації. Раніше санкції наклали на сімох російських чиновників і на державні структури за отруєння і арешт опозиціонера Олексія Навального.

Нові санкції готували протягом кількох тижнів. Вони є відповіддю на минулорічну хакерську атаку, відому як злам SolarWind. Під час неї російській хакери, ймовірно, заразили популярне програмне забезпечення шкідливим кодом, що дозволило отримати доступ до мереж щонайменше дев'яти інституцій. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації, спрямованої на державні таємниці.

Друга причина санкцій - ймовірна причетніть Росії до втручання у вибори президента США на користь Дональда Трампа.

"Заходи повинні бути оголошені в четвер, за словами чиновника, який не був уповноважений обговорювати питання персонально та виступив на умовах анонімності. Поки не ясно, які саме дії заплановані. Раніше чиновники заявляли, що очікують вжиття як видимих, так і невидимих дій", - пише AP.

Санкції покликані надіслати Росії сигнал та запобігти подібним діям у майбутньому. Президент Джо Байден у розмові з російським колегом Путіним цього тижня закликав до "деескалації напруження" після нарощування військ на кордоні з Україною. Байден пообіцяв, що США будуть "діяти міцно на захист своїх національних інтересів" відносно російського вторгнення та втручання у вибори.

Нагадаємо, що 14 грудня стало відомо, що пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки російські хакери зламали системи Міністерства фінансів США. Вважається, що кібершпигуни проникли в систему, сховавши шкідливий код в оновлення, випущені ІТ-компанією SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах. Влада США побоюються, що через цю схему в небезпеці можуть бути й інші урядові установи країни.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка, як стверджує газета, працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада назвала звинувачення безпідставними.

У лютому ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції та ряд інших заходів проти Росії через хакерські атаки, зокрема злам систем компанії SolarWinds та урядових установ.

У квітні Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена завершила розслідування ймовірного втручання Росії у вибори та причетності до кібератаки SolarWinds. Цей звіт може стати першим кроком для дій у відповідь, як введення санкцій та висилка російських офіцерів розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям у Штатах.