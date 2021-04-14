Засновник найбільшої у США фінансової піраміди Мейдофф помер у в'язниці у віці 82 років

Мейдофф помер на 12-му році свого 150-річного тюремного терміну.

Фінансист Бернард Мейдофф, який створив найбільшу фінансову піраміду у США, помер у в'язниці штату Північна Кароліна у віці 82 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Associated Press.

Мейдофф помер на 12-му році свого 150-річного тюремного терміну. Минулого року він через адвоката просив випустити його з в'язниці, щоб померти вдома.

Він розповідав, що у нього остання стадія ниркового захворювання.

Нагадаємо, фінансист Мейдофф створив найбільшу в історії США фінансову піраміду, що зібрала понад $65 млрд і проіснувала майже 20 років - до грудня 2008 року. Жертвами шахрайства стали понад 3 млн осіб, включаючи режисера Стівена Спілберга, акторів Кевіна Бейкона та Кіру Седжвік, а також власників бейсбольного клубу Нью-Йорк Метс Фреда Вілпона та Саула Каца.

У 2008 році Мейдоффа заарештували, а через рік він визнав себе винним. Його майно було конфісковано та розпродано для покриття збитків вкладників Madoff Securities.

У 2017 році американський режисер Баррі Левінсон зняв про Мейдоффа фільм "Маестро брехні", у якому його зіграв Роберт де Ніро. До цього журналістка Діана Енрікес написала про нього книгу.