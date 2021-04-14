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Секретар Радбезу РФ звинуватив Україну в розгортанні центрів підготовки диверсантів

Патрушев вважає, що Україна намагається розхитати ситуацію в Криму.

Секретар Радбезу РФ звинуватив Україну в розгортанні центрів підготовки диверсантів
Фото: scrf.gov.ru

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев звинуватив Україну в розгортанні центрів підготовки диверсантів.

Про це він сказав на безпековій нараді в окупованому Росією Криму.

"З подачі західних спонсорів на території України розгорнуто центри підготовки диверсійно-розвідувальних формувань. Не виключено, що випускники цих центрів будуть націлені на підготовку терактів, і не тільки в Росії, але й на території інших держав", - цитує Патрушева агентство ТАСС.

Він заявив, що "політичні авантюристи" в Україні нібито виношують плани з дестабілізації обстановки в Криму, намагається здійснювати диверсії та теракти на об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення, "на постійній основі" влаштовують провокації на адміністративній межі.

"З боку України та її західних покровителів вводяться різні санкції, робляться спроби руйнування економічних зв'язків, свідомого погіршення умов життя на півострові, в тому числі шляхом здійснення продовольчих, енергетичних і водних блокад ", - сказав Патрушев.

Нагадаємо, що Росія не вперше звинувачує Україну в підготовці терактів у Криму. Українська розвідка заявляла, що подібні заяви - спроба відволікти увагу від перетворення Криму на ізольовану військову базу.

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