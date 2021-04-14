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Швеція звинуватила Росію в хакерській атаці на Шведську спортивну конфедерацію

За нападом стояла військова розвідка ГРУ.

Швеція звинуватила Росію в хакерській атаці на Шведську спортивну конфедерацію
Фото: rf.se

Прокуратура та національна розвідка Швеції завершили розслідування хакерських атак на Шведську спортивну конфедерацію, які відбувалися в період з грудня 2017 року до травня 2018 року.

Вони дійшли висновку, що за атаками стояло Головне розвідувальне управління РФ, повідомляється на сайті прокуратури Швеції.

"Розслідування свідчить, що російська військова розвідка ГРУ через свій 85-й центр, відомий також як військова частина 26165, планувала та здійснювали серйозні хакерські атаки проти Шведської спортивної конфедерації. Ми можемо стверджувати, що зломи були частиною російської кампанії, спрямованої проти національних та міжнародних антидопінгових організацій, таких як WADA та USADA. Кампанія також була спрямована проти ФІФА", - заявив прокурор Матс Люнгквіст.

Російським хакерам вдалося отримати доступ до особистих даних шведських спортсменів та їх медичних карток, який було використано для дискредитації атлетів та західних спортивних організацій.

Справа не буде розглядатися в суді, оскільки прокуратура не знайшла для цього умов.

Поки що єдиною офіційною реакцією став виклик посла Росії в Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, що цей же 85-й центр ГРУ (в/ч 26165) причетний до деяких популярних телеграм-каналів, орієнтованих на Україну.

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