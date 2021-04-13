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У Кремлі допустили відключення Росії від Visa і MasterCard через санкції

Росія створює власну платіжну систему "Мир".

У Кремлі допустили відключення Росії від Visa і MasterCard через санкції
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відкидає, що Росія може бути відключена від платіжних систем Visa і MasterCard у рамках продовження західної санкційної політики щодо РФ.

Так на прохання журналістів Пєсков прокоментував слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія працює над відмовою від використання західних платіжних систем. У зв'язку з цим він відповів на питання про наявність ризиків відключення РФ від міжнародних платіжних систем в зв'язку з західними санкціями, передає "Интерфакс".

"Ми можемо з упевненістю констатувати одне: в тих чи інших формах обмеження щодо Росії використовуються цілою низкою держав, які мають на меті незаконні з точки зору міжнародного права заходи стримування Росії. Ці обмеження виявляються в різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки щодо нас, виключати не можна нічого", - сказав Пєсков.

На його думку, кращий спосіб хеджування таких ризиків - це створення систем, що компенсують відсутність різних послуг або "форматів супроводу фінансової діяльності", тобто "систем зі зміцнення суверенітету в усіх галузях економіки, банківської справи" тощо.

"Цей процес відбувається. Ви знаєте, що поступово, не без проблем, але почала створюватися національна платіжна система "Мир". Ми бачимо, що зараз ця система вже досить зміцніла. Так, вона не має поки що міжнародного обігу, але все-таки вже з'явилися країни, де цією системою можна користуватися. І зараз вже ні в кого не викликає сумнів, що ця система з часом набуде поширення глобальне. І так само - у всіх інших галузях", - сказав Пєсков.

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