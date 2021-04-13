Помер вокаліст "Песнярів" Леонід Борткевич

Йому був 71 рік.

У вівторок, 13 квітня, помер знаменитий білоруський музикант, колишній вокаліст групи "Песняри" Леонід Борткевич. Йому був 71 рік. Про це повідомив директор ансамблю в фейсбуці.

Леонід Борткевич народився в 1949 році в Мінську. З дитинства займався музикою: співав у хорі, закінчив музичну школу по класу труби. Здобув освіту в архітектурному коледжі і деякий час працював архітектором. Пізніше став вокалістом ВІА "Золоті яблука", а у 1970-му - солістом ансамблю "Песняри" і був однією із його зірок на піку його популярності. Відомий виконанням пісень "Алеся", "Александрина", "Білорусія", "Березовий сік" та інших.

У 1980-му пішов з ансамблю через неможливість поєднувати виступи з навчанням в Державному інституті театрального мистецтва (ГІТІС).

У 1989-му разом з дружиною, знаменитою гімнасткою Ольгою Корбут переїхав у США, звідки повернувся назад в Білорусь у 2000 році.