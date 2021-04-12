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Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів

Голова російського МЗС "застеріг" Туреччину від підживлення "мілітаристських настроїв" в Україні.

Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС Росії Сергій Лавров виступив із заявою щодо закупівлі Україною турецьких ударних безпілотників, у якій "наполегливо рекомендував" Туреччині проаналізувати "войовничі заяви Києва" і "застеріг" турецьку владу від "підживлення мілітаристських настроїв” в Україні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, - Туреччина одна з них - наполегливо рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої", - сказав Лавров на пресконференції.

Як відомо, Україна та Туреччина ефективно співпрацюють в авіаційній галузі. 13 березня у Туреччині БПЛА Akıncı турецької розробки, обладнаний двигуном українського виробництва, успішно пройшов чергове випробування.

У 2021 році Україна планує закупити щонайменше п'ять комплексів Bayraktar TB2. Окрім того, двигуни українського виробництва будуть ставити на новій модифікації турецького ударного гвинтокрила ATAK-2.

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