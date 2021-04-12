Зеленський заявляє, що Україна готова до можливого вторгнення російських військ

"Вони готові, але ми також готові, тому що ми знаходимося на нашій землі і на нашій території".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вторгнення російських військ на українську територію є цілком можливим, але Україна до такого сценарію готова.

Зеленський заявив журналістам американського телеканалу CNN в ході робочого візиту 8-9 квітня на Донбас.

"Ми знаємо це, з 2014 року ми знаємо, що це (вторгнення Росії - ред.) може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми знаходимося на нашій землі і на нашій території", - сказав Зеленський.

Зі свого боку головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Руслан Хомчак повідомив журналістам CNN, що "зараз близько 50 тис. російських військовослужбовців перебралися через кордон з Росією, в тому числі, в Криму, а на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях знаходяться не менше 35 тис. підтримуваних Росією сепаратистів".

Нагадаємо, З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.