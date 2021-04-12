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Київські рятувальники допомогли жінці, яка засунула пальці в блендер

Пальці вдалося зберегти, лише на одному лишився поріз.

Київські рятувальники допомогли жінці, яка засунула пальці в блендер
Фото: "Київська служба порятунку"

У Києві рятувальники допомогли жінці, яка засунула пальці у насадки для блендеру.

Про це розповів командир служби КАРС Київська служба порятунку Дмитро Пихало.

"Сьогодні о 8:29 до КАРС поступив виклик, у якому повідомлялося про травму руки у жінки. Рятувальники швидко прибули на місце події, для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпилити “ніжку” блендеру. Завдяки обережності рятувальників вдалося зберегти пальці, лише на одному лишися поріз від ножів блендеру", - написав він у фейсбуці. 

Рятувальники КАРС також надали медичну допомогу постраждалій.

Вони закликали громадян не нехтувати правилами безпеки.

Фото: "Київська служба порятунку"

Фото: "Київська служба порятунку"

Фото: "Київська служба порятунку"

Нагадаємо, раніше у Харківській області рятувальники звільнили чотирирічну дитину, яка застрягла в пральній машині.

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