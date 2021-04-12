Початок прийому до шкіл у Києві через карантин відклали на травень

Департамент освіти і науки Києва через жорсткий карантин, що діє з 20 березня, відклав початок прийому першокласників до шкіл.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Хочу заспокоїти усіх батьків майбутніх першокласників — прийом до шкіл розпочнеться в травні. У зв'язку з карантинними обмеженнями ми вимушені призупинити прийом дітей до 1-х класів шкіл Києва, який мав розпочатися сьогодні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково всіх поінформуємо", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, раніше планувалося, що школи Києва почнуть приймати документів у перші класи з 12 квітня.

Цього року у перший клас піде 31 тисяча першокласників.