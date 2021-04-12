​Разумков: якщо нардепи працюватимуть дистанційно, то люди не зрозуміють

Верховна Рада не буде переходити на дистанційний режим роботи через карантинні обмеження. Всі голосування мають відбуватися в залі засідань.
Про це заявив на брифінгу спікер парламенту Дмитро Разумков, передає "Цензор.Нет".
"Онлайн голосування зараз - ні на якому етапі, так як згідно з регламентом Верховної Ради України чітко прописано, де і як має відбуватися голосування народними депутатами... Я сьогодні говорив про програму, це - ініціатива Міністерства цифровий трансформації", - сказав Разумков.
Він зазначив, що наразі міністерству краще сконцентрувати свою увагу на застосунку "Дія", який записує на вакцинацію.
"Я особисто не є великим прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі - щоб потім ні у кого не виникало питань" ой я проголосував" або "я не проголосував" або "у мене не було інтернету".... А а я впевнений, що саме так і буде. По-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. У Києві ми це бачили. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати "віддалено" - я думаю, що люди цього не зрозуміють ", - додав Разумков.
Нагадаємо, минулого тижня в "Слузі народу" заявили, що цього тижня крім чергових, будуть щонайменше два позачергових засідання – у вівторок і четвер. Сьогодні Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що, ймовірно, буде навіть три засідання.
Зал засідань парламенту вирішили кварцувати кожного пленарного дня. Для цього перерву збільшать з 30 хвилин до години.