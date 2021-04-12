​Разумков: якщо нардепи працюватимуть дистанційно, то люди не зрозуміють

Спікер парламенту вважає, що Мінцифри краще сконцентрувати свою увагу на застосунку "Дія", який записує на вакцинацію.

Верховна Рада не буде переходити на дистанційний режим роботи через карантинні обмеження. Всі голосування мають відбуватися в залі засідань.

Про це заявив на брифінгу спікер парламенту Дмитро Разумков, передає "Цензор.Нет".

"Онлайн голосування зараз - ні на якому етапі, так як згідно з регламентом Верховної Ради України чітко прописано, де і як має відбуватися голосування народними депутатами... Я сьогодні говорив про програму, це - ініціатива Міністерства цифровий трансформації", - сказав Разумков.

Він зазначив, що наразі міністерству краще сконцентрувати свою увагу на застосунку "Дія", який записує на вакцинацію.

"Я особисто не є великим прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі - щоб потім ні у кого не виникало питань" ой я проголосував" або "я не проголосував" або "у мене не було інтернету".... А а я впевнений, що саме так і буде. По-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. У Києві ми це бачили. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати "віддалено" - я думаю, що люди цього не зрозуміють ", - додав Разумков.

Нагадаємо, минулого тижня в "Слузі народу" заявили, що цього тижня крім чергових, будуть щонайменше два позачергових засідання – у вівторок і четвер. Сьогодні Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що, ймовірно, буде навіть три засідання.

Зал засідань парламенту вирішили кварцувати кожного пленарного дня. Для цього перерву збільшать з 30 хвилин до години.