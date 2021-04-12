Депутати хочуть розглянути зниження тарифів на одному з позачергових засідань

Верховна Рада повертається до роботи за планом, також будуть збиратися в режимі позачергових засідань. Зокрема, на позачергових хочуть розглянути питання повернення пільгового тарифу на електроенергію на перші 100 кВт.

Також планується розгляд постанови про звернення до Кабміну щодо зменшення тарифів. У розпорядженні LB.ua опинилися підписні листи щодо одного з позачергових засідань завтра за ініціативою групи "За майбутнє".

Фото: Lb.ua

Спікер ВРУ Дмитро Разумков закликав колег-депутатів носити маски в парламенті.

"Я ще раз звертаюся до всіх, щоб максимально берегти себе, своїх рідних, близьких, з ким ми працюємо. Щоб зменшити ризики, які ми пов’язуємо з коронавірусом… На цьому тижні ми працюємо у звичайному режимі… Паралельно звертаюся до всіх керівників фракцій та груп, ви несете відповідальність за своїх колег, за Апарат ВР, секретаріат… Звертаюся до всіх народних депутатів. Будь-ласка, використовуйте маски в стінах Верховної Ради. Бо виглядає трохи дивно, коли ми вводимо закони про відповідальність за недотримання маскового режиму.., а самостійно в стінах парламенту демонструємо правовий нігілізм до елементарних норм збереження здоров`я", - заявив він.

Крім підписного листа про позачергове засідання від "За майбутнє", також надішов лист від "Слуги народу". Дмитро Разумков зазначив, що, можливо, завтра буде зразу два позачергові. Ще одне позачергове можливе у четвер.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.

До цього тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

У січні нардепи внесли постанову з проханням повернути окремий тариф на споживання електроенергії до 100 кВт-год на місяць. Потім Верховна Рада ухвалила постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Документ пропонував повернути пільгову ціну на перші 100 кВт електроенергії, але профільний комітет рекомендував від цього відмовитися.

Рішення про тариф ухвалюватиме уряд.