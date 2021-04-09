Суд скасував усі постанови ОВК №87 щодо визнання виборів на п’яти дільницях недійсними

Позови ініціював кандидат в народні депутат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував усі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях. Позови ініціював кандидат в народні депутат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Про це повідомила громадянська мережа "Опора".

Зокрема, 9 квітня адмінсуд скасував відповідні постанови ще на двох дільницях у населених пунктах Монастирчани та Микуличин. На цих ДВК під час повторного підрахунку голосів було виявлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата в народні депутат від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка. У протоколах була зазначена більша кількість голосів, ніж було при перерахунку.

"Таким чином, скасовані усі постанови ОВК про визнання недійсними виборів на 5 виборчих дільницях: №261027 (м. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що за підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) депутатом Верховної Ради має стати Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.