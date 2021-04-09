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Кличко закликав уряд оголосити загальний локдаун

"Давайте будемо відвертими: відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу".

Кличко закликав уряд оголосити загальний локдаун

Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун.

"Скільки ще людей повинно захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні. Інакше в умовах відсутності масової вакцинації країну чекає катастрофа", - сказав Кличко на брифінгу в п'ятницю.

У зв'язку з цим, вважає мер Києва, уряд повинен негайно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

"Справжнього локдауну! Пересування регіонами країни повинно бути обмежене. З суворим контролем за дотримання правил. А то у нас всі хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісах, а не дистанційно, як ми пропонуємо, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки, їздити в інші міста... Давайте будемо відвертими: відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу, його міграція всією країною", - сказав Кличко.

Нагадаємо, що раніше уряд говорив, що загальний локдаун можливий тоді, коли більше половини регіонів України опиняться в "червоній" зоні.

Зараз "червоними" є 13 із 25 регіонів України (не рахуючи окупованих Криму і Севастополя), але уряд не планує оголошувати локдаун.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов кілька днів тому сказав, що введення посилених карантинних заходів на загальнонаціональному рівні зараз не обговорюється.

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