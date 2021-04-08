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Київрада затвердила пільги для підприємців

Мер нагадав, що діють також пільги, запроваджені рік тому. 

Київрада затвердила пільги для підприємців
Фото: kyivcity.gov.ua

Київрада затвердила розширений перелік пільг та преференції для малого і середнього бізнесу столиці, щоб допомогти пережити локдаун. Про це повідомивлідер «Удару», мер Києва Віталій Кличко, який ініціював проект рішення. 

«Пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому і вони продовжують діяти. На сьогоднішню сесію Київради я виніс на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися підприємцям і вижити людям», – заявив Кличко. 

Він зазначив, що схвалені зміни стосуються:

– Зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в благоустрої територій власниками закладів громадського харчування.

– Зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.

– Збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва: компенсацію відсотків не тільки за кредитами, а й за «кредитними лініями» та розширення переліку суб’єктів, які мають право на таку компенсацію.

Нагадаємо, що із 5 квітня і до завершення локдаунупаркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» є безкоштовним за рішенням столичної влади.

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