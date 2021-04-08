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Київрада закликала уряд та МОЗ надати киянам місця у відомчих лікарнях

За словами мера, в деяких комунальних закладах завантаженість вже понад 100 відсотків від потужності. 

Київрада закликала уряд та МОЗ надати киянам місця у відомчих лікарнях

Депутати Київради направили звернення до уряду та МОЗ щодо використання 12 відомчих лікарень для прийому хворих на ковід киян. Рішення підтримали 102 депутати під час онлайн-засідання. Звернення ініціював мер Києва Віталій Кличко.

«Ми винесли питання про звернення до уряду та МОЗ щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян. Бо я неодноразово пояснював урядовцям критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами мешканців столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною», – заявив Кличко.

Він наголосив на тому, що місто продовжує готувати додаткові ліжка. Зокрема, у протитуберкульозному диспансері – там ремонтують кисневу систему і набирають фахівців. Загалом місто самотужки підготувало і обладнало 6200 ліжкомісць, зазначив Кличко. 

«Вже кілька днів Україна посідає перше місце в Європі та 7-е місце в світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Тільки за минулу добу в Києві – майже 1900 інфікованих. В окремих комунальних закладах завантаженість вже понад 100 відсотків від потужності. Ситуація дуже складна», – підсумував Кличко.

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