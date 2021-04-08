Київрада закликала уряд та МОЗ надати киянам місця у відомчих лікарнях

За словами мера, в деяких комунальних закладах завантаженість вже понад 100 відсотків від потужності.

Депутати Київради направили звернення до уряду та МОЗ щодо використання 12 відомчих лікарень для прийому хворих на ковід киян. Рішення підтримали 102 депутати під час онлайн-засідання. Звернення ініціював мер Києва Віталій Кличко.

«Ми винесли питання про звернення до уряду та МОЗ щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян. Бо я неодноразово пояснював урядовцям критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами мешканців столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною», – заявив Кличко.

Він наголосив на тому, що місто продовжує готувати додаткові ліжка. Зокрема, у протитуберкульозному диспансері – там ремонтують кисневу систему і набирають фахівців. Загалом місто самотужки підготувало і обладнало 6200 ліжкомісць, зазначив Кличко.

«Вже кілька днів Україна посідає перше місце в Європі та 7-е місце в світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Тільки за минулу добу в Києві – майже 1900 інфікованих. В окремих комунальних закладах завантаженість вже понад 100 відсотків від потужності. Ситуація дуже складна», – підсумував Кличко.