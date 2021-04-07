Київська влада надає фінансову допомогу 27 тис. медиків, – Кличко

Щомісячну доплату з міського бюджету отримують понад 27 700 лікарів, медсестер, молодшого медперсоналу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«За медичною реформою Національної служби здоров’я фінансує зарплатню медиків. Але медпрацівники столиці отримують збільшені виплати з міського бюджету. Ми ухвалили таке рішення ще минулого року. Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримують понад 27 700 лікарів, медсестер, молодшого медперсоналу. Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що на цю програму у бюджеті міста на 2021 рік передбачили майже 1,5 мільярди гривень.

Кличко уточнив, що лікарі отримують від міста 5 000 гривень, медсестри – 4 000 гривень, а молодший медичний персонал – 2 000 гривень.

«І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам. Бо вони прийняли на себе найбільший удар в боротьбі з вірусом. І працюють сьогодні на межі людських можливостей. Виконують свою місію з порятунку здоров’я і життя людей. Я хочу ще раз подякувати і висловити щиру підтримку нашим медикам», - сказав він.

Кличко наголосив на тому, що уряд повинен виконати свою обіцянку і передати киянам ліжкомісця у відомчих медичних закладах. Загалом, це більше 11 тисяч ліжок, додав він.