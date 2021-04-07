За добу в Києві з ковідом та пневмоніями госпіталізували 672 людини

За минулу добу в Києві виявили 1417 нових випадків коронавірусу, 45 хворих померли.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

"Ситуація із захворюваністю, на жаль, погіршується. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів у Києві збільшується. Минулої доби в місті виявили 1417 інфікованих. Померли 45 людей – 25 жінок та 20 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3701 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 170 517", - розповів міський голова.

Серед тих, хто захворіли: 819 жінок віком від 18 до 91 року та 32 дівчинки від восьми місяців до 17 років. А також 528 чоловіків віком від 18 до 95 роківі 38 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 45 медиків.

Госпіталізували минулої доби 183 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 489 - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 672 людини.

Одужали минулої доби в Києві 476 людей. Усього коронавірус подолали 108 732 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому районі – 318, у Деснянському - 228 та в Дніпровському районі - 159 випадків.

Фото: kiev.klichko.org

Кличко наголосив, що збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4608 хворих на ковід. Із них 46 дітей.

3222 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3878 людей. Під апаратами ШВЛ – 69 хворих.

"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 77%. Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100%",- зазначив Кличко.

Нагадаємо, з початку епідемії в Україні зареєстрували майже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби, померли 35,5 тис. осіб. За останню добу хворобу підтвердили у 15 415 осіб, померла 481 людина.

Національна академія наук вважає, що нинішня хвиля епідемії в Україні виходить на плато.