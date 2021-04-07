Недобудови "Аркади" забере Stolitsa Group

У Києві в середу підписали меморандум про добудову житлових комплексів "Аркади".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", підписи під ним поставили, зокрема, голова Національного банку Кирило Шевченко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Київської міської держадміністрації Віталій Кличко.

"Ми розробили і пропонуємо реальний алгоритм завершення будівництва об'єктів "Аркади". Дорожня карта викладена в меморандумі, який підписали всі присутні сторони. Документ розробляли всі сторони. Це план реалізації, який дасть змогу людям нарешті отримати своє житло", - сказав Кличко під час пресбрифінгу.

Згідно з меморандумом добудовувати ЖК "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" буде ТОВ "Столиця Груп", а контролювати його виконання буде вже створена дирекція з питань добудови ЖК.

Добудова фінансуватиметься за рахунок дебіторських надходжень від Фонду фінансування будівництва групи компанії "Аркада" і коштів, які є на рахунках "Аркади", а також за рахунок продажу квартир і нежитлових приміщень комплексів. Участь у фінансуванні також візьмуть інвестори, які купували нерухомість у розстрочку і не встигли ще виплатити повну вартість житла.

Також на будівництво підуть кошти, які вдасться залучити з держбюджету за рахунок державного фінансування кредитів, зокрема під держгарантії.

Меморандум також підписали глава СБУ Іван Баканов, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут та міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що група компаній банку "Аркада" була великим забудовником, здавши з 2010 року майже 50 будинків у восьми житлових комплексах у Києві й Полтаві та котеджне містечко на Київщині.

Фатальним для неї став проєкт ЖК "Патріотика на озерах". Це мав бути величезний масив на південному сході Києва, біля озер Небреж і Тягле. На площі 170 га планувалося побудувати 43 будинки на 24-27 поверхів. Проти планів забудовника виступили місцеві мешканці, які хотіли облаштувати на озерах ландшафтний "Екопарк Осокорки". Конфлікт супроводжували сутички з постраждалими і навіть стрілянина. Під тиском громадськості Київрада розірвала договір оренди землі під забудову, але в лютому 2020 року тривалий судовий розгляд закінчився проміжною перемогою банку. Верховний Суд відновив дію дозволу на будівництво і відправив справу на повторний перегляд.

Готувався скоригований проєкт зі зменшенням житлової забудови вдвічі – до 25 будинків. Планувалося побудувати три школи, три дитсадки, два стадіони, центр медичного обслуговування.

Але на початку 2019 року Національний банк на два роки заборонив "Аркаді" залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед вкладниками.

Після цього влітку 2019 року зупинилися будівельні роботи на "Патріотиці на озерах", а згодом і на інших майданчиках банку (ЖК "Патріотика" і "Еврика").

Восени 2020 року банк "Аркада" збанкрутував, і будівництво остаточно зависло.