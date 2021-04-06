МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що ВВП України у 2021 році збільшиться на 4,0%.

Про це йдеться у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO).

У 2021 році, згідно з прогнозом МВФ, очікується більш помірне зростання на 3,4%, і в довгостроковій перспективі ніякого буму не передбачається.

Рівень інфляції, за очікуванням фонду, в 2021 році сягне 7,9%, а наступного року трохи сповільниться до 6,8%. Це все одно вище цільового рівня 5% +/- 1 в.п., який встановлено Національним банком.

Фонд прогнозує, що ріст світового ВВП у цьому році становитиме 6% (попередній прогноз - 5,5%).

Економічне зростання в Китаї прогнозується на рівні 8,4%, у США - 6,5%, у Німеччині - 3,6%, у Франції - 5,8%, у Іспанії - 6,4%, у Італії - 4,2%, у Великобританії - 5,3%, у Польщі - 3,5%, у Росії - 3,8%, в Японії - 3,3%.

"Перегляд в сторону покращення відображає додаткову фіскальну підтримку в кількох великих країнах, очікуване відновлення завдяки вакцинам у другій половині року і поступову адаптацію економічної активності до низької мобільності. Цей прогноз супроводжується високою невизначеністю, як буде розвиватися пандемія, наскільки ефективною буде політична підтримка для забезпечення переходу до "вакцинної" нормалізації, та як будуть змінюватися фінансові умови", - йдеться в заяві МВФ.

Нагадаємо, в Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%. Кабінет міністрів дотримується свого прогнозу в 4,6%.

Світовий банк на початку року спрогнозував, що ВВП України виросте на 3%.