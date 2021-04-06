На Волині стартував ремонт доріг до Шацьких озер

Об’єкт буде завершено та введено в експлуатацію цьогоріч.

У рамках програми Президента «Велике будівництво» у 2021 році Укравтодор планує відремонтувати дороги територіального значення на Волині. А особливий акцент зроблений на туристичних маршрутах до Шацького національного природного парку, на території якого розташовано 23 озера, серед яких - Світязь.

Як повідомляє Укравтодор, дістатись до Світязя можна територіальним автошляхом Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин. Відновлення цієї транспортної артерії розпочато у минулому році – тоді ремонтували 9-кілометрову ділянку, що розпочинається неподалік повороту до санаторію «Лісова пісня» та закінчується на виїзді з селища Шацьк. На всій її протяжності влаштували вирівнюючий шар, а поверх нього на відрізку понад 6 км вже проведено фінішне асфальтування.

“Цьогоріч цей об’єкт буде завершено та введено в експлуатацію”, - запевняє Укравтодор.

Також ремонтні роботи стартували ще на одній ділянці автодороги Т-03-02 - дорожня техніка працює на перших 8-ми кілометрах автошляху.

У планах на 2021 рік – відновлення автошляху Т-03-02 на ділянці Піща – Верба.

“Ремонтуватимемо і інші територіальні дороги, що ведуть до Шацьких озер, зокрема Т-03-01 Залісся – (Т-03-02) на ділянці між селами Пульмо і Гряда, а також шляхи за маршрутом Шацьк – Ратне (Т-03-06 і Т-03-08). На ділянці Шацьк – Вілиця автодороги Т-03-06 ремонтні роботи вже в повному розпалі – укладається перший шар асфальту”, - йдеться у повідомленні.