Україна підписала меморандум з прицілом на катарський газ

Міністерство енергетики України та державна катарська компанія Qatar Petroleum підписали меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва.

Як повідомляється на сайті Міненерго, він передбачає розвиток співпраці у сфері інвестицій з Катару в розвідку та видобуток газу в Україні, а також поставок скрапленого газу з Катару до України.

"Співпраця у нафтогазовій сфері України і Катару - перспективна і важлива для нашої країни. Катар є одним з найбільших виробників газу у світі і має цінний досвід та значні фінансові ресурси для інвестицій у розвідку та видобуток газу в Україні. Збільшення власного видобутку газу, диверсифікація джерел поставок газу відповідає інтересам споживачів газу в Україні і сприятиме сталому розвитку економіки та зміцненню енергетичної безпеки України", - сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який підписав меморандум від імені України.

Зі сторони Катару його підписав президент і генеральний директор компанії Qatar Petroleum, державний міністр з енергетики Саад бін Шеріда Аль-Каабі.

Меморандум (необов'язкова угода) діє протягом трьох років і може бути автоматично продовжений на такий самий період.

Нагадаємо, що розмови про можливість постачання катарського газу в Україну тривають уже не один рік. Про це говорив, наприклад, ще прем'єр Микола Азаров у 2012 році.

У березні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко заявив, що Катар готовий продавати Україні скраплений газ. Постачання катарського газу, казав президент, можливе через термінал у Польщі або через турецьку протоку Босфор.

У травні 2020 року Кабінет Міністрів погодив меморандум про постачання скрапленого газу зі США в Україну через польський термінал Свіноуйсьце або плавучу установку в Гданську. Через кілька місяців американська сторона меморандуму Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від проєкту.