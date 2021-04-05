У Кривому Розі стартувало будівництво на стадіоні "Металург"

Після реконструкції стадіон стане ареною для проведення змагань і тренувань з багатьох видів спорту.

У Кривому Розі в рамках президентської програми «Велике будівництво» почалася масштабна реконструкція стадіону «Металург». Після реконструкції стадіон зможе приймати українські та європейські кубкові матчі, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Цьогоріч за програмою президента «Велике будівництво» в області будуємо басейни та реконструюємо стадіони. Наймасштабніший проєкт – «Металург» у Кривому Розі. Роботи вже почалися», - сказав перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

«Міська влада забезпечить повне сприяння будівництву, щоб стадіон був побудований в строк і якісно», - заявив мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Зараз, за даними Дніпропетровської ОДА, роботи ведуться в котлованах під трибуни - відбувається заливка фундаментів, влаштовуються бетонні опори і монтуються металеві каркаси.

Як зазначила проєктувальниця Вікторія Панченко, «кожен елемент проєкту звіряли з вимогами ФІФА та УЄФА».

Повідомляється також, що на стадіоні буде укладений «живий» газон зі спеціальною системою поливу та підігріву. Нові трибуни будуть розраховані на 19 тисяч глядачів. На стадіоні встановлять потужні прожектори і сучасні електронні табло, а також обладнають приміщення і територію сучасною пожежною і охоронною сигналізацією, системою відеоспостереження. Кілька входів для глядачів обладнають електронними турнікетами.

За планом реконструкції, стадіон буде оточений біговими доріжками та облаштована зона для стрибків з жердиною. У приміщеннях під трибунами будуть розташовані роздягальні, тренерські та спортивні зали для занять важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою. Окремо побудують 4-поверхову будівлю з VIP-зоною і місцями для журналістів.

«Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією городян, - поділився спогадами народний депутат України Юрій Корявченков. - Розпочата масштабна реконструкція - дуже важлива подія для Кривого Рогу».