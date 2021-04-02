Будівництво Південного обходу Дніпра буде завершене до Дня незалежності, - Кирило Тимошенко

Будівництво Південного обходу Дніпра у рамках програми президента «Велике будівництво» триває швидкими темпами, і планується, що об’єкт буде завершено до Дня незалежності України. Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.
«У це навіть трохи важко повірити, але в одного з найбільших міст України – Дніпра – до цього часу не було об'їзної. Вантажівки, транзитний транспорт – усі змушені їздити по міських дорогах міста-мільйонника. Десять років тому біля Дніпра почали будувати об'їзну дорогу. Хоча ні, не почали – зробили видимість і лише наобіцяли… Так майже 10 років усе і стояло. Звична картина попередніх років», - написав він.
Ситуація змінилася лише із запуском програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», зазначив Тимошенко.
«Зараз ведеться будівництво Південного обходу. Сьогодні спільно з головою Укравтодору Олександром Кубраковим особисто проінспектували хід робіт. Ми впевнені у тому, що будівництво Південного обходу буде завершене до Дня Незалежності», - повідомив він.
Також він заявив, що спільно з Міністерством фінансів ведеться підготовка до старту робіт на Північному обході міста.
«Нарешті вулиці Дніпра видихнуть з полегшенням», - сказав заступник голови ОП.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що за умови достатнього фінансування буде можливим відбудувати до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор. Це понад 20 тисяч кілометрів.