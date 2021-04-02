Будівництво Південного обходу Дніпра буде завершене до Дня незалежності, - Кирило Тимошенко

Будівництво Південного обходу Дніпра у рамках програми президента «Велике будівництво» триває швидкими темпами, і планується, що об’єкт буде завершено до Дня незалежності України. Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

«У це навіть трохи важко повірити, але в одного з найбільших міст України – Дніпра – до цього часу не було об'їзної. Вантажівки, транзитний транспорт – усі змушені їздити по міських дорогах міста-мільйонника. Десять років тому біля Дніпра почали будувати об'їзну дорогу. Хоча ні, не почали – зробили видимість і лише наобіцяли… Так майже 10 років усе і стояло. Звична картина попередніх років», - написав він.

Ситуація змінилася лише із запуском програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», зазначив Тимошенко.

«Зараз ведеться будівництво Південного обходу. Сьогодні спільно з головою Укравтодору Олександром Кубраковим особисто проінспектували хід робіт. Ми впевнені у тому, що будівництво Південного обходу буде завершене до Дня Незалежності», - повідомив він.

Також він заявив, що спільно з Міністерством фінансів ведеться підготовка до старту робіт на Північному обході міста.

«Нарешті вулиці Дніпра видихнуть з полегшенням», - сказав заступник голови ОП.