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На Київщині модернізують ще п'ять приймальних відділень

Процес модернізації приймальних відділень розпочався минулого року.

На Київщині модернізують ще п'ять приймальних відділень
архівне фото
Фото: galychyna.if.ua

В опорних медзакладах Київщини триває модернізація п’яти приймальних відділень за програмою Президента «Велике будівництво», що дозволить значно швидше надавати допомогу пацієнтам. У трьох приймальних відділеннях роботи перебувають уже на фінальній стадії. Про це 31 березня заявив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

Наразі будівельники завершують оновлення приймальних відділень в Ірпінській центральній міській лікарні, а також Обухівській та Тетіївській центральних районних лікарнях. На цих об’єктах ступінь будівельної готовності варіюється від 94% до 99%.

«Питанню розвитку медичної інфраструктури тривалий час не приділяли належної уваги. Проте завдяки ініціативі Президента минулого року в усій Україні розпочались активні роботи в напрямі розбудови цієї сфери. І наша область не стала виключенням. Цього року продовжуємо вдосконалювати медичні заклади нашої області, адже від цього залежить здоров’я і життя мешканців Київщини», – наголосив Андрій Лісовик.

Він нагадав, що процес модернізації приймальних відділень розпочали на Київщині минулого року. Тоді роботи паралельно стартували у 12 медзакладах. Сім об’єктів вже завершено. Тепер модернізовані приймальні відділення мають Білоцерківська лікарня №2, Бориспільська багатопрофільна клінічна лікарня, а також Броварська, Вишгородська, Іванківська, Макарівська та Миронівська центральні районні лікарні.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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