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В Києві розгортають додаткові ліжкомісця для лікування ковідних хворих

За словами мера, відомчі лікарні МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, досі не приймають хворих на COVID-19.

В Києві розгортають додаткові ліжкомісця для лікування ковідних хворих
Фото: kiev.klichko.org

Столична влада продовжує збільшувати кількість ліжкомісць для ковідних хворих, щоб врятувати життя людей. Про це Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу.

«Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом з початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок», - заявив мер столиці.

Він зазначив, що загалом ковідних хворих приймають 30 медзакладів столиці, але не відомчі лікарні МОЗ та НАНУ.

«Що ж до інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, - то, незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян», - наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці вкотре закликав киян берегти себе і не порушувати карантинні обмеження, адже динаміка зростання захворюваності загрозлива.

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