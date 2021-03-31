На 87 окрузі другу добу не можуть дорахувати бюлетені довиборів у Раду (оновлено)

У місті Надвірна на Івано-Франківщині другу добу не можуть дорахувати бюлетені з результатами голосування на довиборах у парламент.

Членів окружної виборчої комісії на місці немає, підрахунок голосів не відбувається, повідомили о 8 ранку на сторінці руху ЧЕСНО в Facebook.

"Члени ДВК стомилися стояти на вулиці і їх під будівлею вже немає.І тут є низка питань: що в цей час відбувається з бюлетенями і протоколам⁉ Де ці бюлетені і протоколи? І хто відповість за те, що другу добу нема безпрервного засідання ОВК⁉" – зазначили в ЧЕСНО.

Оновлення. Станом на 11 годину члени дільничої комісії з села Гаврилівка (87 округ) прийшли в залу засідань ОВК з вимогою прийняти протоколи та бюлетені.

"Наразі уже більше доби ОВК в Надвірній не працює - відсутній кворум - 5 членів комісії просто зникли і не піднімають слухавки, 4-х ЦВК вчора замінила, проте вони ще не приїхали в ОВК і також не виходять на зв‘язок. Члени 31-ї ДВК уже третю добу чекають на подачу документів", - зазначили в ЧЕСНО.

Нагадаємо, що вибори на цьому окрузі відбулися 28 березня. На 50 окрузі (Донеччина), де також голосували, результати підрахували вже наступного дня. А підрахунок голосів на Івано-Франківщині від учора "завис" на 67, 52%. Поки що лідирує кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк з показником у 31,30%, на другому місці – кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,88%, а на третьому – кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко з 28,73%.

Народні депутати від "Слуги народу" вчора вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес підрахунку голосів. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу".