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На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
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На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)

ЦВК поки не дорахувала бюлетені. 

На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
Фото: politeka.net

Колишній народний депутат, ексдиректор курорту "Буковель" Олександр Шевченко перемагає на довиборах до парламенту у 87 окрузі (Івано-Франківська область).

Такі результати паралельного підрахунку голосів на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Згідно з його даиими, Шевченко набрав 15 709 голосів, кандидат від "Слуги народу" спортсмен Василь Вірастюк – 15 542, Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") – 14 453 голоси, Юрій Голіней – 2 809, Михайло Ноняк – 1 364. 

Оновлення 13:01. Шевченко заявив, що за підрахунком 100% протоколів він отримав 15 798 голосів (30,89%), Василь Вірастюк — 15 606 (30,52%).

Водночас на сайті "Слуги народу" повідомили, що Вірастюк лідирує з 33,86% голосів і випереджає найближчого суперника на 5,65%. Втім ЦВК ще не обробила всі бюлетені.

Сам Вірастюк оприлюднив відео, в якому заявив про свою перемогу.

"Ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно, тому зараз наше завдання – захистити наш результат", – заявив Вірастюк. 

Нагадаємо, що цього разу Олександр Шевченко балотувався від "За майбутнє". Він уже був народним депутатом VII-VIII скликань. Балотувався також і на президентських виборах. Має лицарський хрест ордена Святого Сильвестра. 

Входив до члену президії політради партії УКРОП. 

У 50 окрузі, де вчора також проходили довибори, за даними екзит-полів, перемагає мер Добропілля Андрій Аксьонов. 

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