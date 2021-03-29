Сайт Конституційного суду перестав працювати після указу щодо Тупицького

Сайт Конституційного суду перестав працювати після указів Володимира Зеленського, якими було скасовано призначення суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, і не працює досі.

"Сайт не працює з того моменту, як було оприлюднено указ про скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді.

Причини несправності досі встановлюються.

Нагадаємо, що Зеленський уже кілька місяців бореться з Тупицьким, відколи той став підозрюваним у кримінальному правопорушенні. Хоча Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

Спочатку Зеленський на кілька місяців відсторонив Тупицького від посади, а 27 березня взагалі скасував указ Віктора Януковича про призначення цього судді в КСУ. Аналогічне рішення прийнято щодо судді Касмініна.

Президент заявив, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України.

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року про неконституційність відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції.